Alondra García Miró fue invitada a una radio local y fue consultada sobre su exrelación con Paolo Guerrero. La influencer leyó la pregunta de un usuario pero decidió aclarar el tema de sus relaciones amorosas.

“ Me están haciendo preguntas que saben que, claramente, no voy a responder... con todo mi amor y cariño. Es inevitable, lo entiendo, por eso no digo nada. En la prensa también me preguntan si no me molesta, pero ¿sabes? es parte de su trabajo, no puedo controlarlo todo ”, manifestó entre risas.

Sin embargo, la exchica reality aclaró que el tema de su expareja es repetitivo, ya que tiene varios proyectos con marcas importantes, por los que los medios podrían preguntarle.

“ Ya es súper repetitivo. Hay más cosas importantes, no sé, he lanzado una colección importante con una marca, o he ido a un evento súper importante en el extranjero. Pero nunca faltan las últimas preguntas sobre el tema del amor, sobre mi vida personal (...) Tengo mi empresa, mi marca, tengo un proyecto, trabajo con Ripley y las colecciones de Marquis, no es solo que yo firmo con mi nombre, sino la tela, el corte, el diseño, todo, son muchas cosas ”, expresó.

Alondra García Miró es nominada a los People’s Choice Awards 2024: “Todo esfuerzo tiene su recompensa”

Alondra García Miró fue nominada en los People’s Choice Awards 2024 en la categoría de Influencer Latino. La modelo compartió la noticia en sus redes sociales y le pidió a sus seguidores a que voten por ella.

Con 3 millones de usuarios en redes, la exchica reality es una de las influencers más destacadas de nuestro país. Por ello fue considerada en esta premiación, que se realizará el 18 de febrero en California.

“Yo estaba en México por un viaje de trabajo, con una marca que me encanta. Al día siguiente, después de un trabajo fuertísimo, me marcaron para una reunión que no tenía idea de qué se trataba, ni me las olía, cero. Estaba en el cuarto del hotel, empacando, y me dicen que estaba nominada para Influencer Latina 2024, te juro que yo casi me muero. Creo que en ese momento no podía entender lo que estaba pasando, justo estaba con mi mánager al costado, ella igual, yo empecé a saltar como loca en todo el cuarto, de ahí me puse a llorar, pero lágrimas de felicidad”, declaró Garcia Miró para Infobae.

“Fue como que todo estaba conectado, todo esfuerzo tiene su recompensa, me nominaron a ese premio que no lo podía creer”, añadió.

