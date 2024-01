Ale Fuller brindó detalles de su fallida boda con Francesco Balbi. La actriz asegura que no se arrepiente de nada, pues se priorizó como persona.

“ No me arrepiento, ha sido una decisión completamente acertada y responsable. Fue difícil de tomar, pero debí enfrentarlo con madurez (...). Me siento tranquila y orgullosa de haber tenido el coraje y valor de ser fuerte y priorizarme a mí ”, manifestó para El Popular.

“Fue una situación que se volvió clara para mí y lo más responsable fue que cada uno siga su camino”, agregó.

Además, la participante de ‘El Gran Chef Famosos’ aseguró que no está en sus planes tener pareja en la actualidad. “ Soy sincera, me veo muy lejos de volver a vincularme en una relación. En mi caso estoy segura de lo que necesito, no me veo involucrándome en una relación a corto plazo ”, reveló.

Asimismo, Ale Fuller indicó que Renato Rossini Jr. es solo su amigo. “Es una persona con la que he conectado de cara a lo que ha sido el cierre de año. Actualmente, existe una amistad muy linda, es bonito tenerlo en mis día”, sostuvo.

