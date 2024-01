¡Volteó la página! Yiddá Eslava está iniciando una nueva historia de amor tras anunciar su ruptura con Julián Zucchi. La actriz estaría saliendo con un fotógrafo llamado Ángel Fernández, con quien viajó a Chiclayo. Ahora, el programa ‘Amor y Fuego’ los captó besándose en el interior del auto de la exchica reality.

En las imágenes del ampay se puede ver a Yiddá manejando su carro y al lado va su nueva pareja, a quien le acaricia el cabello, mientras él le toma la mano para darle besos.

“ Le da besitos en la mano a lo francés, se le ve recontra feliz ”, dice la voz en off del programa de Rodrigo González.

Julián Zucchi revela que Yiddá Eslava le reclamaba porque no le decía ‘te amo’: Era un tipo duro que no sentía nada

Julián Zucchi estuvo presente en el canal de YouTube de Renzo Schuller, donde reveló que Yiddá Eslava le reclamaba por no decirle “te amo”. El argentino le explicó al actor que no era una persona expresiva debido a la crianza que recibió de su familia.

Durante la entrevista, Zucchi contó que su manera de ver la vida cambió radicalmente a raíz del nacimiento de su hijo. Por ese motivo, buscó ayuda profesional.

“El nacimiento de Tomás cambió radicalmente mi vida (...) empecé terapia porque se descontrolaron mis sentimientos, yo era un tipo duro que no sentía nada, Yiddá me reclamaba porque no le decía ‘te amo’ y a mí no me enseñaron nunca ni a abrazar. Yo no le decía, te amo a nadie”, contó Julián Zucchi.

TAMBIÉN LEE