El cumbiambero Christian Domínguez se confesó en el programa “Magaly TV La Firme” al decirle que cuando él tiene problemas con sus parejas, llega al punto de no poder hacer sus cosas con emoción o enfocado. En ese sentido le dijo que para él es muy importante la parte personal.

“Para mí la parte personal es muy importante. Hay gente que trabaja y puede estar mal personalmente, pero yo no. Yo no puedo subir ni a un escenario”, dijo Christian Domínguez en el programa “Magaly TV La Firme”.

En ese sentido, reveló lo que alguna vez le dijo a su actual pareja Pamela Franco. “Yo le dije una vez a Pamela, si tenemos una discusión o algo, no me lo digas hasta antes de bajar del escenario y si ya lo tuvimos, te pido solucionarlo antes de empezar el concierto. Si no Magaly, no puedo trabajar”.

Por eso, Christian Domínguez contó que él espera de corazón que su relación con Pamela Franco funcione: “Yo deseo, deseo, en este caso Pamela (Franco), así como llena cada espacio, yo rezo todos los días por que esto sea así siempre”.

Mea culpa

El cantante aprovechó en hacer un mea culpa por su escandalosa vida sentimental.

“Para mi familia tengo un mea culpa, he cometido muchos errores, me he equivocado mucho en las decisiones que he tomado y todo lo demás, y todo eso deja un aprendizaje”, dijo el líder de la “Gran Orquesta Internacional”.

