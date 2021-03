Camila Domínguez, hija mayor de Christian Domínguez, expresó su tristeza porque todavía no ha podido conocer a su hermanita menor, María Cataleya, debido a la pandemia del coronavirus.

La adolescente utilizó sus redes sociales para lamentar la situación que estamos viviendo. Y es que la influencer de TikTok se muere por conocer a su pequeña hermanita quién nació en horas de la mañana.

“Aún no pude ir al hospital, por el Covid, y eso me pone muy triste. La conozco solo por foto, me pasaron una foto por Whastapp. No pude ver la videollamada de mi papá porque estaba en clase. Te odio, Covid”, señalo Camilita en su red social.

Cabe indicar que Christian Domínguez y Pamela Franco se convirtieron en padres este 4 de marzo. Su bebé María Cataleya nació esta madrugada y, según contó el mismo cantante, se parece físicamente a la madre.

