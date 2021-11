Christian Domínguez, quien este sábado enfrentará a Elías Montalvo en ‘El Artista del Año’, arremetió contra el integrante de ‘Esto Es Guerra’. Y es que el cumbiambero no tomó con agrado las recientes declaraciones del tiktoker, quien aseguró que canta mejor que el líder de ‘Gran Orquesta Internacional’.

Dominguez le pidió al joven que tenga más respecto por los artistas de trayectoria y le aconsejó que se “ubique”.

“Lo primero que tiene que aprender una persona cuando entra a un medio es que tiene que ser ubicado, que tiene que respetar a las personas que tienen trayectoria y que tienen más tiempo en la televisión. Si Elías quiere quedarse en la televisión, siempre tiene que mantener el respeto hacia las demás personas. Si no respetas a los demás, cuando caes o pasa algo inesperado, nadie está contigo, porque no has sido respetuoso”; comentó en entrevista a GV Producciones.

Aunque no quiso entrar en ‘dimes y diretes’ de quien canta mejor, resaltó que este sábado demostrará lo que sabe hacer en el escenario, gracias a sus 23 años de trayectoria artística.

“Nunca hablo de nadie, no me gusta menospreciar a nadie, ni por mi trayectoria. Soy una persona que pisa tierra siempre, gracias a Dios, nunca he pisado huevos, soy realista y no soy desubicado, respeto mucho a la gente y, por ese motivo, creo que tengo el cariño de la gente y de las producciones”.

Cabe indicar que en la sentencia de este sábado, uno será eliminado.

