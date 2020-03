Christian Domínguez explicó por qué arremetió contra Isabel Acevedo luego de la publicación de un polémico Tik Tok donde la “Chabelita” le habría mandado una fuerte indirecta a su expareja.

Según Christian Domínguez, en los últimos meses no habló de su expareja; sin embargo, cuando le consultaron sobre este Tik Tok y le informaron que en el video, Isabel Acevedo y sus amigos realizaban los pasos del Tic Tic Tac, canción que Christian realizó años atrás con “La Joven Sensación”, se dio cuenta que era una indirecta para él.

“Por respeto no hablo del tema, hasta ahí perfecto (...) cuando hacen el baile del Tic Tic Tac ya es directa, por eso es que el periodista tiene la base de decirme que es algo directo (de Isabel contra Christian)”, señaló en “Válgame”.

“Cuando ya la otra persona no existe, no se habla absolutamente nada”, agregó. Christian Domínguez aseguró que de no haber indirecta, no hubiera arremetido contra su ex.

“Si no imagínate, le colgaba (al periodista) como siempre, con respeto. Pero a veces cuando uno es más respetuoso y no dice nada, lo agarran de tonto porque piensan que como nunca dice nada... y no es así”, expresó.

“Si no hay un respeto yo tampoco voy a tener que respetar como lo he estado haciendo. Espero que después de esto se entienda y que simplemente yo no existo como ella tampoco existe”, puntualizó.

Christian Domínguez habla de sus comentarios contra Isabel Acevedo- diario Ojo

