Más unidos que nunca. Así se encuentra la pareja conformada por Christian Domínguez y Pamela Franco desde que nació su pequeña hija María Cataleya.

El líder de la “Gran Orquesta Internacional” y la nueva integrante de ‘Puro Sentimiento’ cumplieron 2 años de relación el pasado lunes 1 de noviembre. Por este motivo, el recordado ‘Wachiman’ recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle un tierno mensaje a su amada.

“Un día me diste un beso y me dijiste que recuerde este beso, pues siempre me lo darías, después de dos años hermosos y con una familia puedo decirte amor que cada vez me gustan más tus besos, tus caricias, tu forma de amar”, escribió en su plataforma social.

“Gracias por elegirme y darme una hermosa familia, llena de esperanzas y sueños.... Sigamos cumpliendo todo lo que soñamos juntos... Te amo mi princesa. Mi mejor amiga”, añadió.

La publicación fue acompañada por tres fotografías en donde se ve a la pareja de cumbiamberos muy enamorados dándose un tierno beso en la mejilla.

