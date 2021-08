Christian Hudtwalcker y Sigrid Bazán protagonizaron una tenso momento en medio de una entrevista en “Sin Medias Tintas”, cuando el periodista puso en tela de juicio el proyecto de ley que busca “eliminar la suspensión perfecta ‘expres’, que permite que las empresas puedan suspender a sus trabajadores sin límite de tiempo, tan solo con una declaración jurada”.

Frente a ello, la ahora congresista defendió a la ministra Anahí Durand Guevara, quien se encuentra en el ojo público porque acusan a su pareja de haber tenido relación con el terrorismo.

“Yo creo que no hay ni una sola investigación contra la compañera Anahí Durand que la vinculen con el terrorismo. A mí lo que me parece es que hay una persecución no solo contra las mujeres de izquierda, sino que en general con las mujeres de izquierda que hacemos política”, comenzó diciendo.

Luego de ello, Christian Hudtwalcker increpó el proyecto de ley de Bazán y le preguntó por qué se molestó con Rosa María Palacios. “Sigrid, ¿por qué te has molestado con Rosa María Palacios? ¿Por qué has dicho que eres víctima por ser una mujer de izquierda?”, cuestionó el conductor.

“Yo no he dicho que soy víctima, esa palabra las usas tú. Yo he dicho que a las mujeres se les juzga de diferente manera. Se habla de novios, de tiene vínculos, se habla ‘D’, y nunca de acusaciones”, respondió Sigrid.

“Vamos al tema de fondo: el proyecto de ley, ¿por qué sientes que ha sido injusto que te hayan criticado de esa manera?¿por qué te has molestado (...) Tú me has dicho que te han criticado por ser una mujer de izquierda”. Acto seguido Bazán volvió a replicar. “Han puesto mis fotos personales en pantalla. Tú, Beto Ortiz, Magaly Medina. ¿Eso te parece que lo han hecho con otros congresistas?”.

Luego de este acalorado momento, las redes sociales estallaron y decenas de usuarios tildaron de ‘misógino’ a Christian Hudtwalcker, mientras que otros lo respaldaron.

“Christian Hudtwalcker hablando de la relaciones amorosas de la ministra de la Mujer, Anahí Durand. ¡Una vergüenza!”, “Christian Hudtwalcker es incapaz de distinguir la diferencia entre ser incisivo y ser pedante y agresivo, palteas”, “Christian Hudtwalcker SIEMPRE ha maltratado a las mujeres de izquierda, las ningunea, las intenta hacer sentir menos”, ”¿En qué ciclo de la carrera de comunicador te enseñan a maltratar a tus entrevistados? Qué tal patán”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

