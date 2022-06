El actor y cantante, Christian Meier, a los 51 años, tiene las cosas claras. Aseguró que no desea ser galán de novelas, no quiere someterse a una cirugía de rejuvenecimiento ni volver a casarse. Eso sí, espera tener una pareja más adelante, por ahora es ‘freelance’.

Así lo señaló en una entrevista para el diario Trome, donde también habló sobre su regreso al mundo de la música con su nuevo tema ‘Deja Vu’ del que está contento por la gran acogida que ha tenido y anunció que en el futuro vendrán conciertos y giras a provincia.

Sobre el matrimonio

Hace poco, el intérprete y compositor aseguró que no tiene pareja y que solo está como ‘freelance’ en el ámbito sentimental y se animó a explicar por qué.

“Siempre hay alguien (en su vida), pero he estado más dedicado, sobre todos los últimos años, a educar a mis hijos, a dejar que terminen su adolescencia y entren a la adultez para dejarlos y yo vivir mi vida. Entonces, estoy en esa transición de ‘freelance’ porque le di esta prioridad de vivir en familia, pues comprendí que el tiempo con ellos era muy limitado”, contó.

Sobre si se imagina casándose nuevamente, señaló tajante: “Casado, no, pero sí a estar con alguien porque los seres humanos tendemos a emparejarnos”.

No más de galán

Meier explicó que está en un momento de su vida en el que puede escoger lo que quiere y no quiere hacer. Por el momento ser galán lo deja para las nuevas generaciones.

“Todavía constantemente me buscan para protagonizar telenovelas y hay cosas que no tengo ganas de hacer, hay otras que no deseo hacer nunca más, otras en las que me demoro en hacer un papel. Creo que puedo darme el beneficio de escoger cómo quiero que sea mi vida y mi carrera”, precisó.

“(¿Ser galán?) No, eso creo que ya se lo podemos dejar a las nuevas generaciones. No lo creo (ni galán madurito), no por ahora”, sostuvo el actor, quien no desea someterse a ninguna cirugía plástica: “No, lo que venga es lo que llegará con el azote de la vida”.

