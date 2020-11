Christopher Gianotti denunció públicamente que viene recibiendo amenazas a través de las redes sociales tras criticar el accionar de la Policía Nacional del Perú en las protestas que ocurrieron durante la última semana.

“He estado denunciando los actos que sucedían en la protesta, desde un comienzo me mostré opositor de lo que estaba haciendo el Gobierno (...) Hice una crítica de lo que sucedió en Lima. Mencioné que la policía era una organización blindada para delinquir por la gran cantidad de coimeros y corruptos”, comenzó diciendo.

“Como perros que dices que somos cuídate Gianotti. Tu familia pagará la consecuencia de tus actos”, se lee en el mensaje que escribió un usuario llamado Daniel Javier Sucasaire.

Por otra parte, Gianotti ha pedido garantías públicas para él y para su familia tras estas fuertes amenazas.

“Son delincuentes. No tengo miedo y no me voy a callar, no me van a amedrentar. Mi familia y yo estamos haciendo las cosas bien. La generación del bicentenario nos abrió el cerebro por completo", finalizó diciendo.