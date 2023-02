Tras la liberación de John Kelvin, quien estuvo por más de un año preso por agredir físicamente a Dalia Durán, el cantante decidió retomar la actividad en sus redes sociales, las mismas que hoy son usadas por las personas que no dudan en dejarle sus opiniones.

“¿De nuevo agrediendo verbalmente a Dalia? No entiendes, nunca te debieron sacar”, “Ojalá te encierren otra vez”, “Lástima que tus hijos observen y no mejores como ser humano”, “No aprendes”, fueron algunos de los comentarios que se mostraron en contra de la actitud de John Kelvin, quien continuaría detenido en la comisaría de Santa Luzmila.

Para lograr su primera liberación, no faltaron quienes lo apoyaron tanto en redes sociales como en los tribunales, donde habría conocido a Alejandra Acha, su asistente legal, quien habría tenido un romance que terminaría por una agresión, según contó el abogado del cantante.

Pese a todo, no faltaron quienes intentaron defenderlo y también se hicieron presentes en las publicaciones del cantante: “No hay que hablar sin saber, no saben cómo han sido las cosas, el chico estaba trabajando tranquilo y se veía feliz con sus hijos, algo que la chica no hacía”, “Saldrá bien, ánimo”, “Vamos John, con todo, sí se puede”, fueron los que apoyaron al exesposo de Dalia Durán.

