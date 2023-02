Lady Guillén no dudó en pronunciarse sobre el último incidente que tiene a John Kelvin en el ojo de la tormenta pública, luego que se conociera que insultó y denigró nuevamente a su aún esposa, Dalia Durán.

Y es que frente a ello, la conductora confesó que nunca creyó en el “cambio” que habría expresado el cumbiambero luego de salir de prisión, lugar donde estuvo privado de su libertad por haber violentado física y psicológicamente a la madre de sus hijos.

“Sabía que John Kelvin no iba a cambiar. Los agresores no cambian, vuelven a hacer lo mismo y lo he dicho de mil formas. En el caso de Dalia, creo que todos sabíamos de que este hombre podía volver a agredirla física o psicológicamente, recordemos que él está sentenciado por violencia familiar hacia ella”, declaró.

Por otra parte, la también abogada culpó a las autoridades por haber dejado libre al cantante, pues asegura que un agresor jamás va a cambiar sus actitudes, ni mucho menos reinsertarse a la sociedad.

“Bajo mi experiencia y mi ojo de abogada, creo que las autoridades, en este momento, deben reivindicarse. El proceso judicial de John Kelvin fue bastante absurdo y confuso que le permitió salir del penal de Lurigancho. Se tiene que entender que este tipo de personas jamás se van a adecuar a la sociedad de manera correcta, jamás van a cambiar” , añadió.

