La cantante salsera Cielo Torres anunció que este año lanzará un nuevo disco, el cual contará con artistas invitadas, como Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt, con quienes está en conversaciones.

“Me he animado, he sido tan osada de llamar a algunas compañeras para poder hacer una colaboración, he puesto mis velitas para que me acepten. Aún estamos en tratos”, reveló Cielo, quien asistió al avant premiere de la obra teatral “Paran Paran, Pam Pam”, el musical, que se presenta en la Carpa de las Estrellas en la puerta 8 del Parque de las Leyendas, en San Miguel.

Habla claro

Cielo Torres aclaró que mantiene una relación cordial con todas sus colegas cantantes de salsa y aseguró que su enfoque está en su carrera. “Debo reconocer que el año pasado hice una amistad más cercana con Yahaira, con quien pude viajar a Puerto Rico para los Premios Heat, pero es cuestión de empatía. Para mí todas son mis compañeras y si quieren ser mis amigas, las recibo con los brazos abiertos”, señaló.

Sobre la posibilidad de contar con Yahaira y Daniela en su disco, Torres expresó su entusiasmo y pidió el apoyo del público para que esta colaboración se concrete. “Ustedes tienen que cruzar los dedos y prender las velitas para que eso suceda”, comentó.

Crítica a Josimar

Consultada sobre la reciente opinión de Josimar, quien afirmó que prefiere a Daniela Darcourt sobre Yahaira Plasencia, Cielo Torres consideró que sus declaraciones no fueron acertadas.

“Hay que tener mucho cuidado con las declaraciones que damos porque no podemos ponernos de un lado al otro del trabajo de nuestros compañeros. Sabemos que cada uno tiene una lucha constante. Todos lo tenemos. No podemos ponernos a comparar la carrera de artistas y compañeros peruanos, sobre todo de mujeres”, opinó la cantante.

Resalta el teatro en el Perú

Además de su carrera musical, Cielo Torres se mostró entusiasmada con el crecimiento del teatro en el Perú. La cantante elogió la puesta en escena de “Paran Paran, Pam Pam”, el musical, donde actúan jóvenes valores de la actuación como Naima Luna, Sebastian Barreto, Miguel Dávalos, Brando Gallesi y un elenco de bailarines profesionales.

“Yo ya estoy grande, pero me siguen encantando los musicales de fantasía, eso lo disfruto mucho, todos somos niños en el fondo. Siempre apoyo al teatro, tengo muchos compañeros artistas en los escenarios”, recalcó.