Cielo Torres, el nuevo jale del programa “El dúo perfecto”, está segura que puede darle guerra a Michelle Soifer, por lo que no evitó reírse cuando le preguntaron si es verdad que cuando la “solsito” ingresa a la pista, sube el rating.

“Habría que preguntar en qué momento subió el rating. Yo soy el Cielo, ella está en mi territorio”, dijo Cielo Torres, quien reveló que no le han agregado al grupo de WhatsApp de “El dúo perfecto”, donde Michelle Soifer es la adminitradora.

“No me voy a morir porque no me agreguen al WhatsApp. No nos saludan, no nos quieren agregar y estoy segura que Michelle es el diablito que está metiendo cizaña. A ella le encanta todo esto. Ella se cree la jefa, la lidereza”, contó Cielo Torres.

Eso si, Cielo Torres dejó en claro que podría sacar a Michelle Soifer de “El dúo perfecto” si esta semana deben cantar. “Si esta vez se canta, yo creo que ella se va. Le digo que no se meta con nosotros. Nosotros podemos botarlos”.