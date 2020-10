Magaly Medina arremetió contra la conductora del programa “En Exclusiva", Laura Borlini, luego de que cuestionara cómo consiguieron las imágenes del esposo de Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau, y Analía Jiménez.

Resulta que Laura Bornili dijo que entrar a los condominios de la playa La Joya es difícil, por lo que el supuesto ampay podría haber sido orquestado por Analía Jiménez.

“Ya agárrense los temas, comenten, pero qué con** decir que ha ido a la Joya y no se entra así nomás...o sea discriminativo. ¿Qué tiene mis investigadores que no puedan entrar?”, le cuestionó.

Seguidamente Magaly Medina le recordó a Laura Borlini que nunca ha hecho periodismo: “¿Laura Borlini que diablo sabe de hacer un trabajo de investigación?, ¿Cuándo se ha ensuciado las patas haciendo un trabajo de paparazzi? No sabe cómo se hace. Habla porque tiene boca”.

Agregó que tampoco le contará cómo hacen para ampayar. “No pues, no te vamos a contar (cómo lo hacemos) Hay una serie de investigadores, de sucesos. Nos disfrazamos de cualquier cosa. Laura ya que todos los días agarras mis temas, ciérrate la boquita, danos los créditos y no comentes lo que no conoces. La ignorancia es atrevida”.

