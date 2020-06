El reconocido chef peruano-japonés Ciro Watanabe falleció a los 39 años. La noticia fue confirmada por el cronista gastronómico chileno Daniel Greve, quien en su cuenta oficial de Instagram le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

“Y TE FUISTE, gordo querido. No sabes lo que cuesta escribir esto, pero lo necesario que es para aceptar tu partida. Me reconforta saber que te dije siempre todo lo que te quise (y te quiero, cabrón) y que no me guardé nada. Ni los tirones de oreja que te mandaba por interno”, dijo al inicio de su extenso mensaje Daniel.

“No hay dos Ciro Watanabe acá ni allá arriba. No hay ni lo habrá. Tu risa pegajosa, tu generosidad y tu talento infinito (cuanta sazón en esos dedos) son una mezcla única. Tantos viajes, tantas fiestas, tantas comidas juntas, gordo querido. No sabes cuánto te voy a extrañar”, agregó el cronista gastronómico.

“Todo lo que hicimos y todo lo pendiente valieron y valen la pena. Hoy voy a brindar por ti. Con mucha pena, pero será un brindis de amor, complicidad y camaradería. Un beso al cielo, gordo lindo. Un beso nikkei, Kung Fu Panda. Te quiero”, finalizó.

Cabe precisar que, hasta el momento se desconoce las causas del deceso del reconocido del chef peruano-japonés.

Según señaló Daniel al diario La Tercera, Ciro Watanabe había regresado a Lima para continuar con sus proyectos personales. Debido a la pandemia y cierre de fronteras, se quedó en la capital. “Me avisaron esta mañana nuestros amigos en común”, contó.

“Era un profesional tremendo y un gran amigo. Qué tristeza, por esta situación del coronavirus, no poder estar más cerca de lo que sucedió ni poder darle una despedida como corresponde”, añadió el crítico gastronómico.

Cabe recordar que Watanabe también tuvo una carrera en televisión. Apareció en un capítulo de Master Chef Celebrity y fue jurado del programa Top Chef de TVN en 2014.

