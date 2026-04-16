Los jinetes más bravos no están en Mongolia, entre los herederos de Gengis Kan, sino en Indonesia, donde participan año tras año en el Pacu Jawi, una carrera de toros tradicional, en Nagari Tabek, Sumatra Occidental, en Indonesia.

El Pacu Jawi se realiza anualmente en campos de arroz fangosos para celebrar el final de la temporada de cosecha y los jinetes se mantienen en pie sobre un arado de madera unido a un par de toros, corriendo entre el barro y los granos.

Tradición popular

El Pacu Jawi (que significa “carrera de toros” en lengua minangkabau) es una tradición centenaria de Sumatra Occidental, Indonesia, donde jinetes corren sobre un arado de madera tirado por dos toros a través de arrozales inundados de lodo.

Correr con los toros es algo bastante arriesgado.

Los jinetes son hombres de gran físico y arte para correr con los toros sin caer al fango.