Claudia Portocarrero , la recordada ‘Ñañita’, tiene ahora 35 años de edad, actualmente está soltera, tiene una hija de 6 años y está enfocada en sus emprendimientos. La exbailarina saltó a la fama por su polémica relación con el músico Dilbert Aguilar.

Como se recuerda, ella tuvo una relación sentimental de 12 años con el productor musical, la cual comenzó cuando ella aún una adolescente.

Aunque nunca confirmaron los motivos de su separación, la ‘Ñañita’ reveló que Dilbert le fue infiel en varias ocasiones, durante una entrevista al canal de Carlos Orozco, difundido en Youtube el 1 de febrero de 2023.

“Se mencionó en su debido momento eso de que al año en que estuvimos, yo me enteré que tenía una hija, nos dimos la oportunidad, yo le perdoné, le dije ‘que nunca más pase esto y ya’ (…) pero sí continuamos la relación y duró hasta de 12 años”.

“Las cosas acabaron para bien, él tiene una hermosa familia, yo también estoy tranquila, trato de de darme esa paz que necesito”, agregó.

El periodista le consultó por esa dilema que tienen muchas mujeres sobre cómo manejar la noticia de una infidelidad: “dicen ‘yo no perdonaría nunca’, otras dicen ‘yo di una oportunidad’”.

Fue allí, que Claudia Portocarrero confesó que no se arrepiente de haberle perdonado las infidelidades a Dilbert.

“Sí, (di la oportunidad) como lo hice en su debido momento, [¿te arrepientes de haberlo hecho?] No, hasta el día de hoy no me arrepiento, me ha hecho ser más grande. Dilbert realmente ha aportado un montón en mi vida, hasta el día de hoy. ”, comentó.

Por qué Claudia Portocarrero sigue siendo amiga de Dilbert Aguilar

Pese a que terminaron su relación hace más de 10 años, Claudia Portocarrero y Dilbert Aguilar mantienen una relación de amistad y tienen continua comunicación.

“A veces (me hace) sus llamadas locas, hay una rica energía, ese hombre tiene ganas de vivir todavía, ¿por qué no rodearte de esas personas que te inyecta ánimos cuando no los tienes?”.

