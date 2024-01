Claudia Portocarrero no se quedó callada ante las declaraciones de la esposa de Dilbert Aguilar y decidió aclarar varios puntos al respecto.

Cabe recordar que, Jhazmin Gutarra, pareja del cantante, recalcó que solo ella tiene la obligación de informar sobre el estado de salud del artista.

“ Yo tuve una comunicación con ella y está un poco fastidiada, incómoda por toda la información que había salido en los medios y porque se ha hecho público ”, sostuvo Portocarrero para La República.

“ No está molesta, pero sí incómoda, y yo le dije que no tengo nada que ver porque yo me enfoco en Dilbert, no en la prensa (…). Él es mi familia, nos conocemos hace más de 18 años ”, agregó.

Jazmín Gutarra, esposa de Dilbert Aguilar, a Claudia Portocarrero: “No tiene derecho de saber de mi esposo”

Jazmín Gutarra, esposa del cantante Dilbert Aguilar, respondió con todo a Claudia Portocarrero, luego que ella se mostrara ante los medios muy preocupada por la salud del cantante de cumbia.

“He respetado la relación de amistad que pueda tener mi esposo con ella, no sé qué decirte. (...) Si no le contesté fue porque justamente estoy en ajetreos, pero decir cosas así, fuera de contexto, está por demás. No tiene derecho de saber de mi esposo”, sostuvo a Trome.

La esposa de Aguilar también dejó en claro que no tiene por qué informarla sobre el estado de salud del cantante a Portocarrero, pues ella no es su familia directa.

“En lo personal, yo no tengo por qué informarle a una persona que no es familia directa. (...) Hay que respetar... yo no tengo nada en contra de ella, todo está bien, tampoco quiero agrandar esta situación”, sostuvo.

