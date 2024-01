Johana San Miguel reveló que jamás se imaginó que Katia Palma entraría a ‘Esto es Guerra’. Además, la actriz asegura que su rivalidad con su nueva compañera es real.

“Creo que Katia va estar aquí por unas semanitas y hay que sentir que se sienta cómoda y contenta y le vamos a dar un lugar para que desarrolle sus talentos. No creo que esté apta para esta presión del programa. Nadie (me quita el reinado) ”, manifestó la recordada actriz de ‘Pataclaun’ para El Popular.

Por otro lado, San Miguel aseguró que la rivalidad que existe con Katia Palma es real, por ese ello no piensa ser su amiga en el reality de competencia.

“ No me esperaba esto. Con Cristian no tengo rivalidad, pero con Katia si tengo una rivalidad real, no me estoy inventando nada. Ahora se ha presentado esta situación y vamos a tener que aprender a remar juntas. Te lo juro por la sarita que no pensaba que iba a estar Katia. A mí nunca me dijeron nada. Yo hoy día me he enterado de esto. Que tal nivel de hermetismo tiene la producción que no sabíamos que iba a pasar. Vengo hoy y me entero hace dos horas ”, finalizó.

