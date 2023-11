Johanna San Miguel volvió a la conducción de “Esto es Guerra”, luego de haber sido reemplazada por Katia Palma por unos días. Sin embargo, la actriz no dejó pasar la oportunidad y arremetió contra la comediante EN VIVO.

Todo se dio durante la última edición del reality de competencia, cuando la recordada ‘Queca’, quien viajó a Madrid para presentar su show, dejó entrever que Palma no habría hecho un buen trabajo como presentadora.

“Voy a exigir a la señora Palma que me devuelva el 80% de lo que le pagó ProTV por estos tres días. No has hecho tu tarea. Guerreros están acá (derecha) y combatientes acá (izquierda)”, comenzó diciendo Johanna.

Asimismo, San Miguel también corrigió algunos presuntos errores que consideraba, Katia Palma había tenido.

“No se llama ‘Ornelia’, se llama Onelia, entonces no hiciste bien tu chamba. Has un poquitito de lo que nos enseñan en el teatro para que puedas hablar un poquito más fluido. Ten un estilo propio que lo tienes, no sé dónde, pero por ahí debe estar”, sentenció la actriz.

