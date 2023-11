Leslie Stewart decidió abrir su corazón durante una entrevista en “Café con la Chévez”, donde relató que siempre estuvo dispuesta a vivir nuevas experiencias y esto sucedió cuando concibió a su tercer hijo con su exesposo Karim Rafai.

En ese sentido, la actriz contó cómo vivió el intenso romance con el padre de sus tres hijos, de origen peruano israelí, que terminó preso por tráfico ilícito de drogas.

Es así cómo Leslie contó que tuvo que madurar para criar sola a los dos hijos que tenía su expareja. “Estaba enamoradísima, sobre todo teníamos dos hijos, y decía por lo menos en mi vida voy a hacer algo bien, ser responsable, constante, estar con este chico y sacar a mi familia adelante. Entonces iba a visitarlo”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la artista peruana no dudó en culpar a Jaime Bayly por predecir que podría salir embarazada teniendo su pareja en prisión; palabras que ella ignoró, pero que terminaro n siendo realidad.

“No se lo voy a perdonar nunca. En una entrevista me dice: ‘Karim que no sé qué', creo que me preguntó si podíamos tener relaciones y me dice: ‘oye, no vayas a salir embarazada’ y le digo ‘i tan bruta que fuera’... A los dos meses salí embarazada” , dijo Leslie Stewart.

