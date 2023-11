Leslie Stewart y Flavia Laos fueron madre e hija en ‘Ven, baila Quinceañera’, una exitosa serie que fue emitida por América TV. La actriz contó que “quería matar” a la novia de Austin Palao porque siempre llegaba tarde a las grabaciones.

“Flavia cuando era chibola la quería matar, pero con el tiempo la chibola creció mucho, siempre fue buena actriz, muy guapa, linda chica, pero al principio decía ‘ay, me quedé dormida’ y yo ‘dos horas tardes cojuda’... yo la ahorcaba, me decía ‘por favor no me pegues’ y yo ‘te tengo que pegar’. A veces llegaban con resaca con 19 años ”, manifestó en ‘Café con la Chévez’.

En ese sentido, Leslie no entendía por qué Flavia llegaba con resaca cuando tomaba etiqueta dorada a diferencia de ella, que consumía otro tipo de tragos cuando era más joven.

“Si yo tomaba el resacasour y me levantaba al día siguiente a trabajar y ese era ron de quemar, me levantaba sin resaca. Estas chibolas son bien débiles. El resacasour era un peziduri con sus cañitas, acuérdense también en el Cream de la Costa Verde había el balde, eran 200 cañas y 200 chupábamos... era un concentrado de fluidos”, indicó.

