Flavia Laos fue consultada por el triunfo de Luciana Fuster en el Miss Grand International, certamen de belleza que se realizó en Vietnam.

“ Cuando alguien se pone la camiseta del Perú hay que aplaudirlo. Cuando lo hace bien tiene mérito porque es un súper esfuerzo ”, expresó la influencer sobre la novia de su ex Patricio Parodi.

“ Lejos de cómo te pueda caer esa persona, siempre hay que apoyar a nuestro compatriotas que nos están representando en el extranjero está Nicola, Milett, Pato Quiñones, yo, Luciana, Christian Pacheco, entre otros, que quizás no tiene la pantalla y no se habla de eso, pero hay que darles el reconocimiento (...) Me refiero en general, si no te cae bien hay que apoyar igual. Hablo en general ”, agregó.

Por otro lado, la también actriz dijo no estar interesada en participar en concursos de belleza. “ Yo tengo otras cosas que quiero hacer en mi vida, me gusta la actuación, ser más artista, los realities. Sí, descarto estar en un concurso de belleza ”, concluyó.

Te puede interesar