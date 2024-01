Luciana Blomberg, una de las protagonistas de la novela ‘Papá en Apuros’, asegura que aún no es un buen momento para convertirse en madre, además, aclara que nunca estuvo entre sus planes.

“ Nunca he querido ser madre. A mis 31 años no tengo ese sentimiento de maternidad, no sé si surja más adelante ”, manifestó para Trome.

“ Está destruido social, política y económicamente. Además, el planeta se está acabando con el calentamiento global ”, añadió.

Cabe mencionar que la pareja de Luciana tiene un hijo y comparte momentos con él: “Adoro al pequeño”.

Por otro lado, considera que las personas que tienen hijos solo para que los cuiden en la vejez son “egoístas”.

