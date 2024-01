Viviana Rivasplata no lamenta su matrimonio con Roberto Martínez en 2002, pero lo considera una lección de vida. La modelo se presentó en el programa ‘Todo se filtra’, donde contó los momemtos difíciles que pasó debido a la infidelidad del exfutbolista.

“Dije adiós, me voy, me doy media vuelta. No reconocía a la persona que tenía al lado y fue una decepción bastante grande, sobre todo porque planificas tu vida en conjunto. Estaba bien enamorada de Roberto”, contó.

Cabe mencionar que Viviana Rivasplata dejó en claro que no tiene problemas en saludar a Roberto Martínez si lo ve en la calle, pese a las infidelidades que sufrió durante su relación con él.

“(Muchas infidelidades) muchas cosas en general, salí disparada. Me lo encontré en un aeropuerto una vez, estaba embarazada, me lo crucé, estaba en un teléfono. Han pasado tantos años, no me puedo arrepentir de una decisión que tomé siendo muy chica. Si al final me enamoré, después me desengañé, me divorcié, todas son experiencias. Me costó muchas cosas”, contó.