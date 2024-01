El reconocido cantante Dilbert Aguilar se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de EsSalud de Angamos. Tras conocerse su delicado estado de salud, Claudia Portocarrero, también conocida como ‘La Ñañita’ y expareja del artista, expresó su preocupación.

“ Sé que está en UCI, que está con una fibrosis y que está internado desde el día 19 (de enero). Fui a buscarlo al hospital y para conocer más información, pero no pude por el cambio de horario del personal ”, declaró ‘La Ñañita’ para el programa ‘Todo se filtra’ de Panamericana

“ No me siento nada bien y no puedo hablar por respeto a su familia y porque no sé nada. No estoy en condiciones de hablar porque no estoy bien, para mí Dilbert es mi hermano, he compartido mi vida durante muchos años y no es algo para tomar a la ligera ”, agregó

12 años juntos

El popular artista mantuvo un romance durante 12 años con Claudia Portocarrero. La ahora expareja inició su relación cuando el líder del grupo La Tribu realizaba presentaciones en Iquitos y ‘La Ñañita’ aspiraba a ser bailarina.

A pesar de la diferencia de edad, la pareja superó diversos desafíos y permaneció unida. Sin embargo, en 2012, decidieron poner fin a su relación. En una entrevista televisiva, ‘La Ñañita’ reveló que fue Dilbert quien tomó la decisión de terminar la relación. “Solo puedo decir que no fue por mí. Si no hubiera hecho lo que hizo, probablemente ahora tendríamos un hijo”, sentenció ‘La Ñañita’.