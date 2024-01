Mayra Couto nuevamente confiesa sus deseos de volver a ‘Al Fondo Hay Sito’ y afirma que sus seguidores le escriben para pedirle su regreso a la serie en redes sociales.

“ Mucha gente me escribe y comenta que podría reaparecer en la serie, ojalá se pueda dar, aunque sea de alguna forma, no sé, quizás con mi voz, ya que mi ‘madre’ siempre me menciona ”, manifestó la actriz a Trome.

Por otro lado, la intérprete nacional confiesa que está preparando proyectos nuevos con su productora y dictando clases de actuación.

Mayra Couto tras críticas en redes sociales por lenguaje inclusivo: “No me ignoran y eso es lo importante”

Tras expresar su deseo de regresar a ‘Al fondo hay sitio’, Mayra Couto fue consultada sobre la posibilidad de trabajar nuevamente con Andrés Wiese, a quien denunció por acoso hace años.

En el programa ‘Todo se filtra’, le preguntaron a la popular ‘Grace’ si habría una opción de compartir escenas con su excompañero de la serie.

“Como te digo que no… yo no quiero volver a sentirme así, y no voy a volver a sentirme así, no lo voy a permitir”, manifestó Couto.

Por otro lado, Mayra respondió si le parece incómodas las críticas que recibe en redes sociales por su uso del lenguaje inclusivo.

“La munda, creo que ya me quedé con esa chapa, soy la ‘Grace’, soy la munda, pero lo bueno es que no me ignoran y eso es lo importante”, sostuvo entre risas.

