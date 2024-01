Fiorella Retiz y Juan Manuel ‘Loco’ Vargas encendieron la polémica luego de que se difundiera un video en redes sociales donde se evidencia la confianza entre ambos.

En ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González advirtió a Blanca Rodríguez, esposa del exfutbolista, sobre esta situación e incluso recordó el vínculo que tuvo Vargas con la modelo Tilsa Lozano.

“ Pilas, Blanca, pilas. Tú ya sabes cómo se pone y la Retiz, mírala bien porque desde acá te damos la alerta ”, expresó el popular ‘Peluchín’.

“ Mucho jueguito de mano, mucha tocadita del Loco Vargas con la Retiz, mira, después no digas que no te avisamos. (...) Pero quiénes somos nosotros para juzgar. No sé, están que se juegan de manitos, pregúntenle a Tilsa cómo terminó eso ”, añadió.

Por su lado, Gigi Mitre afirmó: “Lo veo súper disforzado al Loco Vargas. ¿Ya tienen un programa? Uy me muero”. Vale agregar que ambos trabajan juntos en “Futmax League”.

