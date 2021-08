Claudia Serpa estrenó el video de “Tan enamorados”, tema que popularizó el cantante venezolano Ricardo Montaner, pero que ella acaba de lanzar en versión de salsa urbana.

El clip fue presentado en el canal de YouTube de la cantante y en él, Claudia aparece acompañada de sus hermanas Gabriela y Brenda Serpa, quienes le hacen los coros en la canción.

“Estoy feliz de regresar al canto luego de más de un año debido a la pandemia. Desde jovencita me gustó la música, ingresé a programas concursos como La Voz Perú, donde me di a conocer, aunque más me conocen por mi faceta de actriz cómica, pero soy cantante de corazón”, indicó.

Claudia Serpa lleva casi diez años trabajando en programas de televisión, lo que le sirvió para conocer productores e iniciar su carrera musical. Actualmente, integra el elenco de “El Reventonazo de la Chola”.

“Tengo varios temas en mi canal de YouTube, canté reguetón, música urbana, y ahora salsa. La música lo es todo para mí, me encanta, aunque es una carrera difícil para muchos tengo las ganas y energía para salir apostar por lo que me gusta”, indicó.

La bella artista ya explicó anteriormente que no quiere ser encasillada solo como actriz cómica y ahora anhela destacar en la música con “Tan enamorados”. Asimismo, reveló que alista más canciones que lazará pronto.

“Me desarrolle en varias facetas, como modelo, actriz cómica, reportera alocada. La gente se quedó con esa imagen, pero la verdad es que la música es mi pasión por eso nado contra la corriente”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Gino Pesaressi coquetea con la hermana menor de Claudia Serpa

Gino Pesaressi coquetea con la hermana de Claudia Serpa