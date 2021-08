La cantante chilena Mon Laferte sorprendió a propios y extraños al anunciar esta tarde en sus redes sociales que se encuentra embarazada.

Desde su cuenta de Instagram, la interprete de “Tu falta de querer” contó a detalles las emociones que está sintiendo por convertirse en mamá próximamente.

“Después de un año, ¡por fin! Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así”, escribió al principio la también feminista.

Al mismo tiempo confesó que siente “mucho miedo” debido a que tiene que seguir trabajando, pero obviamente debe cuidarse lo más posible durante los siguientes meses.

“Tengo miedo, porque tengo que estar cuidándome mucho, tengo que estar en reposo absoluto. Tengo mucho miedo todavía. Me quedan un par de semanitas para estar bien y salir de gira”, contó la cantante.

Minutos después compartió las primeras imágenes de su embarazo con la siguiente leyenda: “No sé en qué me metí, pero qué hermosa es la vida”.

¿Quién es el papá del bebé de Mon Laferte?

Norma Monserrat Bustamante, nombre real de Mon Laferte, suele llevar su vida sentimental en privado, pero se sabe que mantiene una relación con el músico Joel Orta, jefe de producción de sus conciertos.

