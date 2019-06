Comerciantes de VES envían carta notarial a Magaly Medina y ella les responde│VIDEO

Magaly Medina reveló en su programa que la asociación de pequeños y microempresarios de Villa El Salvador le envió una carta notarial por los supuestos comentarios que realizó "ninguneando" los muebles que fabricaron para Yahaira Plasencia.

Según Magaly Medina, no ninguneó ni afirmó que los muebles estén mal fabricados, sino que expresó su opinión comparando el resultado con los muebles que Yahaira Plasencia fotografió antes en otra tienda.

"Lo que he hecho es hablar de los muebles que la Yaha fue, le tomó foto en Rosen, y luego fue al Parque Industrial y los hizo porque ustedes hacen las cosas mucho más cómodas y baratas", afirmó.

"Dice que los hemos ninguneado y en una parte afirma que (he dicho) que la mala producción de nuestros muebles. ¿Cuándo he dicho que hay mala producción? He dicho que comparado el mueble lindo que ella vio en esta tienda con el mueble que ella mandó a hacer, hay diferencia, y que a mí no me gusta personalmente, las opiniones son subjetivas, a mí me parece que está mal hecho, que comparado con el otro, ella (Yahaira) por ahorrar", explicó Magaly Medina.

En ese sentido, la conductora de "Magaly TV La Firme" admitió que no le gustaron los muebles blancos: "No me gusta pues, señores de Villa El Salvador, ¿ustedes me van a obligar a decir que sí me gusta?".

Según Magaly Medina, la carta notarial fue enviada por Joselis Guerrero Maldonado, quien también aseguró que la conductora habría discriminado a Jefferson Farfán al decirle "morenaje".

"Es morenaje pues, así le llaman todos los periodistas [...] Jefferson Farfán es negro, ¿tenemos que decir que es blanco? No, yo soy chola [...] ¿Qué cosa tiene que ver los muebles con que le llamemos morenaje a Jefferson Farfán", precisó Magaly Medina.