El asesinato de Guillermo Chunga, cómico ambulante conocido como “Liendrita”, ha conmocionado a sus compañeros artistas, así como a sus seguidores en las redes sociales.

“Liendrita” fue asesinado de siete balazos por un sujeto a bordo de una moto lineal, cuando viajaba como copiloto en un auto junto a sus compañeros. El hecho ocurrió esta madrugada en el cruce de las avenidas Javier Prado y Metropolitana, en el distrito de Ate.

El conductor del auto en el que viajaba lo llevó al Hospital de Emergencias de Ate, sin embargo, llegó sin vida al centro médico.

“Liendrita” estuvo en programa de Andrea Llosa

Sin embargo, llama la atención que este asesinato ocurriera dos semanas después de que el cómico ambulante se presentara como invitado en el programa que conduce Andrea Llosa en ATV.

A “Liendrita”, una mujer de nombre Lucero, lo acusaba de ser el padre de su hijo. La joven aseguraba que, tras tener un encuentro íntimo con el cómico ambulante, salió embarazada, pero que él no quería reconocer su paternidad.

“Ella aceptó ir conmigo al hotel. Yo me protegí ese día, incluso le dije toma la pastilla (del día siguiente) Yo no lo estoy negando al bebé, pero tengo dudas. Tengo derecho a la duda, porque ella cada vez que me llamaba era para pedirme dinero”, fueron algunas de las declaraciones que dio Guillermo Chunga al programa “Andrea” el pasado 22 de febrero.

Lucero contó que era fan de Guillermo tras ver sus shows en la calle. Ellos tuvieron un corto romance, pese a que Guillermo tenía una relación.

Prueba de ADN descartó paternidad

Tras el debate, Andrea Llosa dio a conocer que la prueba de ADN a Guillermo Chunga “Liendrita” descartó que sea el padre del bebé de Lucero, de cuatro meses.

En tanto, la madre de Lucero se desmaya en pleno programa, al no creer la noticia.

TE PUEDE INTERESAR