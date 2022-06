Melissa Paredes se mostró indignada cuando le volvieron a preguntar por lo señalado por Rodrigo Cuba, de que él asumía todos los gastos del hogar cuando vivían juntos en matrimonio.

“Me da risa eso, es como que Anthony ahorita diga que me paga todo. A veces me olvido de pagar mi celular. Soy muy olvidadiza. Mi ex pagaba por ejemplo mi celular o alguna cosa y yo pagaba las compras de la casa”, acotó Melissa Paredes.

La modelo soltó más dardos contra su exesposo y ahora asegura que hasta le compró un automóvil. “Pagaba su carro entero, le regalé un carro, imagínense”, indicó la actriz.

Cabe indicar que en noviembre del 2021, la exabogada de la modelo, Patricia Simons reveló que Melissa le dio una fuerte suma de dinero al ‘Gato’ Cuba.

“Ella le dio, no le prestó, le regaló 10 mil dólares para su vehículo. Ella hoy le dice ‘por favor, devuélvemelos porque no tengo trabajo, ¿cómo voy a mantener a tu hija?’”, dijo en ‘Magaly TV La Firme’.

Melissa Paredes quiere otra conciliación con Rodrigo Cuba

Luego de no llegar a un acuerdo por la tenencia compartida, Melissa Paredes anunció que invitará a Rodrigo Cuba conciliar nuevamente. Incluso, comentó que ambos acordaron llevar una terapia psicológica como padres.

“Les cuento para que luego no me tilden como la mala, como si una conciliación fuera lo peor del mundo. Feo fuera que yo demande y haga algo así a lo logo, esperemos que no lleguemos a eso. Qué de malo le ven a que yo quiera pasar más tiempo con mi hija”, dijo para la prensa.

