Sheyla Rojas sorprendió al defender su ‘amistad’ con Magaly Medina , quien alguna vez dejó en evidencia los “ viajes, joyas y lujos ” que iba a pedirle a Luis Advíncula. Incluso, por revelar una conversación íntima de WhatsApp, la popular ‘Shey Shey’ quiso demandar a la ‘Urraca’ en enero del 2021.

Sin embargo, todo cambió cuando el esposo de Magaly, Alfredo Zambrano, comenzó a hacer negocios con el novio de Sheyla, el mexicano Luis Miguel Galarza ‘Sir Winston’.

En entrevista en ‘Amor y Fuego’, Sheyla no quiso revelar cuáles son esos negocios, consultada por Gigi Mitre: “En esas cosas, yo no sé, no me quiero meter. Mi novio no es una figura pública (…) Lo que haya pasado entre Magaly y yo es separado en ese aspectos (de sus negocios)”.

¿Cómo es la amistad de Sheyla Rojas con Magaly Medina?

“Nosotros tenemos buena relación con Magaly y con Alfredo también”, comenzó diciendo Sheyla Rojas sobre su insólita amistad con Magaly Medina.

Sheyla Rojas recordó cómo Magaly le hizo leña en su programa, pero le sirvió para que su vida cambie: “Sé que con Magaly he pasado momentos difíciles, pero todo es consecuencia también de los actos. Yo sé que he hecho cosas que han sido criticables y uno tiene que apechugar, como se dice”.

“Hay cosas que tampoco comparto. Son cosas que a uno lo hacen aprender y yo creo que eso me sirvió muchísimo (…) Hemos coincidido, tenemos una relación cordial. Hemos pasado momentos bonitos. Hay que separar el tema de ‘Magaly televisión’ con ‘Magaly persona’. No somos amigas, pero hay una relación cordial como la que puedo tener con cualquier otra persona” , agregó.

