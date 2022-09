Este 15 de septiembre de 2022, durante el programa Amor y Fuego, la exconductora Sheyla Rojas respondió a todas las críticas que recibió luego de revelar que no trabaja en México.

Inicialmente, Gigi Mitre le preguntó si espera casarse con Luis Miguel Galarza antes de quedar embarazada: “Va de la mano definitivamente. Sí, yo quiero obviamente tener mi anillo, casarme, formar mi familia y ambos queremos eso”.

“No sé en qué momento se dé ni cómo se dé, porque se dará en el momento que tenga que darse, obvio, pero lo importante es tener una relación sólida también, porque a veces tú apresuras las cosas”, comentó Sheyla Rojas.

Sin embargo, aunque aun no hay anillo de compromiso, Sheyla Rojas admitió que está buscando quedar embarazada: “Sí, de hecho tenemos al doctor y justo vamos a ir más tarde. Las cosas se van a ir dando, yo creo que esperemos pronto tengamos noticias buenas”.

Poco después, Gigi Mitre preguntó a Sheyla Rojas si realmente está sin trabajo: “O sea, no estás trabajando, todo este tiempo no es que estás dedicándote a algo”.

“No, pero pronto sorpresas, si Dios quiere. Pues sí, no descarto, a mí sí me gusta trabajar y yo siempre he trabajado desde muy chica, la gente siempre me critica y me dice ay, no sé qué, pero a ver, yo siempre he trabajado, sé lo que es trabajar”, respondió Sheyla Rojas.

La exconductora también recordó que siempre ha trabajado: “Obviamente estoy disfrutando mi etapa de poder estar así, pero obvio me gusta, soy una mujer independiente, aparte tengo un hijo, entonces sí me gusta trabajar, no es que no”.

Fuente: Willax Televisión

