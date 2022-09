Este 15 de septiembre de 2022, los conductores de “América hoy” criticaron a Celia Rodríguez, la madre de Melissa Paredes, por hablar del embarazo de Alexandra Venturo, la novia de Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Quien se pronunció, considero yo, es mi opinión personal, no debió hacerlo, es la menos indicada para hablar acerca del bebé de Ale y el Gato”, dijo Janet Barboza sobre las declaraciones de Celia Rodríguez. “Así es, me parece igual, innecesario”, comentó Brunella Horna.

Por su parte, Edson Dávila afirmó que es comprensible que la madre de Melissa Paredes haga estas declaraciones, mientras que la psicóloga Lizbeth Cueva comentó lo siguiente: “Si la voy a ver con ojos de madre, tiene sentido y es válido, pero si lo vemos de otro lado, no vendría al caso que ella haga este tipo de comentario”.

“Creo que no tiene que ver la situación, siento yo que acá no tiene nada que defender, es mi opinión, siento que en esta oportunidad no está defendiendo nada porque ya no hay un problema, ya el tema del ‘Gato’ y de Melissa ya quedó zanjado”, manifestó Janet Barboza.

Christian Domínguez admitió que coincide con la ‘rulitos’, pues estas declaraciones solo buscan que el público critique a Rodrigo Cuba y su novia: “Sí coincido en este caso con Janet en lo personal porque considero que está haciendo que esta llama vuelva a encenderse, no tenía por qué mencionarse porque no se ha mencionado nada de Melissa, no se mencionaba nada de la familia, es más, de repente este tema solamente sería para acribillar o no acribillar a los futuros papás. Ahora, de esta manera van a hacer que busquen la otra cara de la respuesta”.

“Tengamos en cuenta que es una mujer embarazada de 5 meses y todo lo que se diga evidentemente le va a afectar”, agregó Janet Barboza.

Por su parte, Brunella Horna defendió a la pareja al explicar que han llevado esta situación con perfil bajo: “Así lo han estado llevando porque ya se sospechaba hace muchísimo tiempo, pero recién es público, parece que tiene 5 meses Ale Venturo y recién lo anuncian, entonces sí está manejándolo así, perfil bajo”.

“Una cosa también es verdad, que doña Celia no tiene experiencia en manejarse en medios, van, le preguntan, ella responde y salen este tipo de cosas, responde como madre”, acotó la ‘rulitos’.

Fuente: América Televisión

