La tarde de este 17 de diciembre de 2023, la conductora Gisela Valcárcel y el periodista Beto Ortiz se amistaron en el almuerzo que realizó el empresario israelí Baruch Ivcher con varias exfiguras y trabajadores de Frecuencia Latina.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor de ‘Beto a saber’ reveló cómo fue su encuentro con la ‘Señito’, con quien estuvo envuelto en varios dimes y diretes años atrás por la sintonía de los sábados.

“Alguna vez competimos por la supremacía de un horario estelar, alguna vez dimos declaraciones controversiales el uno sobre el otro para tratar de encender los ánimos del rival televisivo…pero hoy tuvimos -por fin- la oportunidad de disfrutar un almuerzo juntos y conversar por primera vez. “Tú no me conocías…¡ni tú a mí tampoco!” -se nos escuchó decir, entre risas y sendas copas de vino blanco muy helado. No sabes lo te pierdes cuando te apresuras a opinar sobre una persona sin siquiera conocerla. Qué maravilla” , contó Beto Ortiz en un inicio.

“Estoy más que encantado de haber tenido la suerte de conversar con usted por primera vez, señora televisión @giselavalcarcelperu. Me queda clara la importancia de ser verdaderamente inimitable, inconfundible, irremplazable. Gracias Baruch, @suumbert y @queloide y hasta el próximo almuercito de verano”, agregó.

Por su parte, Gisela Valcárcel no quiso quedarse atrás y correspondió los elogios de Ortiz Pajuelo a través de un sentido mensaje: “Ha sido un placer conocerte @betoortiz28, aunque ya nos habíamos visto alguna vez en una función en el Gran teatro, pero hoy nos sentamos y conversamos l!! Fuiste muy amable conmigo, gracias, me alegra haberte visto en este almuerzo que reunió a tanta gente querida por Baruch! Qué bueno encontrarte !!! Hasta el próximo almuerzo o cena de verano”.

A la reunión también asistieron: la productora Susana Umbert, Carla García, quien aprovechó para tomarse una fotografía con la madre de Ethel Pozo y expresarle su admiración

“Más o menos todo lo que quería en la vida. Una foto con la jefa de todo lo que es la tele. Gisela, todos damos vueltas a tu alrededor”, dijo la hija del expresidente Alan García.