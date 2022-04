Después de que Chris Rock recibió una bofetada por parte de Will Smith en los Premios Oscar 2022 por hacer una broma tomando el nombre de Jade Pinkett, de quien dijo no podía esperar para verla en una nueva versión de “G.I. Jane”, en referencia a que ambas tienen la cabeza rapada, pero con la diferencia que la esposa del actor sufre de alopecia, las posiciones a favor y en contra del comediante no se hicieron esperar.

Si bien, el momento que sucede el hecho violento, él se encontraba con los brazos atrás, algunos se preguntan ¿qué hubiera pasado si tenía las manos adelante y libres? Algo que quizá ya había respondido a inicios de este año, obviamente cuando nadie imaginaba que algo así iba suceder en la ceremonia de entrega de estatuillas doradas a lo mejor del séptimo arte.

En aquella oportunidad, el también actor dio a conocer que hace muchos años vivió una experiencia que marcó su vida por completo y formó lo que es ahora su carácter, motivo por el cual dejaba que la gente lo “pisoteara” desde que era niño.

Cuando Chris Rock llegó para la proyección de "Madagascar 3 Europe's Most Wanted" presentada fuera de competición en la 65° edición del festival de cine de Cannes el 18 de mayo de 2012 en Cannes (Foto: Valery Hache / AFP)

EL EPISODIO QUE MARCÓ LA VIDA DE CHRIS ROCK

Durante una entrevista para el podcast “Fly on the Wall” con Dana Carvey y David Spade, el comediante de 57 años contó una etapa muy dura de su infancia cuando varios compañeros suyos se burlaban constantemente de él.

“La mitad de la intimidación se debió a que yo era solo un niño pequeño y negro. Me estaban ridículamente intimidando”, contó el pasado 12 de enero.

La vez que casi mató a un bully

Cansado por el bullying al que era sometido, Chris Rock ideó un plan para defenderse, sin imaginar que este lo marcaría de por vida.

“Fui a casa, puse un ladrillo en una mochila – esto es como una historia legendaria en mi vecindario – y luego golpeé al tipo en la cara con este ladrillo y lo pisoteé, estilo Joe Pesci, hasta el punto de que pensamos que podría morir”, relató.

Chris Rock habla en el escenario durante la 94° entrega de los Oscar en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 27 de marzo de 2022 (Foto: Robyn Beck / AFP)

Tuvo que tomar terapia

Tras percatarse que los maltratos se habían acumulado en su ser, sintió mucha ira que no podía controlarla, por lo que tuvo que tomar terapia. “Desde ese día, como me dice mi psiquiatra: ‘Has tenido miedo de enojarte desde entonces’”, precisó.

Con la ayuda profesional que recibió aprendió a manejar ese sentimiento negativo y se esforzó al máximo para ser amable porque tenía mucho miedo que su ira se apodere de él.

Dejó que lo pisotearan

A raíz de ese episodio de su niñez, su psiquiatra le dijo: “Tienes tanto miedo de que esa cosa salga de ti otra vez que dejas que todo el mundo te pisotee. Tus amigos te pisotean, tus relaciones, todo el mundo simplemente te jode”, manifestó el comediante nacido el 7 de febrero de 1965.

“No tengo miedo de que la gente sepa cómo me siento acerca de ciertas cosas. Ahora puedo decir: ‘Oye, no me gusta lo que me dijiste’, sin perder la cabeza, sin golpear a alguien en la cabeza con un maldito ladrillo”, puntualizó.