La rubia tuvo una fugaz participación en el reality de competencia ‘Esto es Guerra’, donde según ella, no renovó contrato por no jugar bien, pero su fama siguió creciendo, ya que no dejó de estar en la televisión peruana.

Quizá el sueño de muchos niños y jóvenes es ingresar como concursantes al programa ‘Esto es Guerra’, debido a la fama, la paga y más cosas, Brunella Horna fue una de las afortunadas y sus fans tenían la duda de saber cómo es que la chiclayana logró entrar en el reality, por lo que la modelo reveló todo.

“Estén pendientes de los casting. Yo entré a EEG por un casting que hicieron público, llegué y habían como 300 chicas creo. Yo recién llegaba de Chiclayo, pero me mentalicé que entraba sí o sí”, fue así como Brunella confesó cómo ingresó y a la vez dio una recomendación a todos sus fans.

