El sábado 16 de julio de 2022, el excongresista Richard Acuña le pidió matrimonio a Brunella Horna tras casi cinco años de relación, la cual inició en el año 2017, poco después de la ruptura entre la empresaria y el ‘rey de los cueros’, Renzo Costa.

En una entrevista con Milagros Leiva, Brunella Horna contó detalles sobre el inicio de su relación con Richard Acuña, quien entonces era congresista de la República: “Él me escribió, yo no lo conocía, (me escribió) a mi WhatsApp”, reveló la modelo.

“Yo un día estaba en televisión, estaba en vivo y recibo un mensaje: hola, soy Richard Acuña. Yo le digo a mis amigos ‘me ha hablado Richard Acuña ¿quién es?’. Yo ni siquiera sabía quién era”, agregó Brunella Horna, quien contó que Richard Acuña le aconsejó dejar de protagonizar escándalos.

“Me puso: hola, soy Richard, ya para con los escándalos, flaca. Yo estaba en una situación crítica”, contó Brunella Horna entre risas. “Yo salí del programa, porque yo estaba en vivo, y le respondo ‘jajaja’, no me acuerdo qué más le respondí y comenzamos a conversar creo que dos semanas sin vernos y él me invitaba a cenar, yo tenía algo que hacer, él también, nunca coincidíamos”.

En ese sentido, Brunella Horna aceptó salir con el hijo de César Acuña: “Lo más chistoso fue la primera vez que fuimos a cenar. Yo le dije ‘bueno, yo voy a ir con una amiga, o sea, yo no voy a ir sola’, me dijo ‘ya, yo voy con mi primo’. Fueron dos primos y yo fui con una amiga y yo fui con una billetera de mi ex porque claro, todas mis carteras y todas mis billeteras eran de mi ex”.

“Él vio mi billetera, yo puse mi billetera sin pensarlo, él no dijo nada. En ese momento nos matamos de risa, pero no del tema, la pasamos muy bien, en verdad”, recordó Brunella Horna.

Poco después, debido a que Brunella Horna tenía una billetera de la marca Renzo Costa, Richard Acuña la sorprendió con una nueva billetera: “Luego tocan el timble y me mandan una bolsita, entonces como a mí siempre me mandan cosas de canje, lo recibo y me llega una caja de chocolates Godiva y una billetera”.

“Yo lo llamé y le dije ‘por qué me has mandado una billetera, no entiendo, por qué me estás regalando esto’ y me dijo ‘no, es que ya tienes que botar la otra billetera, cómo vas a estar con esa billetera’”, le respondió Acuña.

