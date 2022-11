En una íntima entrevista con el periodista Giancarlo Granda, Rodrigo Cuba se quebró y contó lo duro que fue el estar separado de su pequeña Mía, de 5 años. El futbolista contó que estuvo 92 días alejado de su hija tras dictamen del Poder Judicial.

Durante la conversación, el integrante del Boys reveló que tuvo que mentirle a su hija cuando esta le preguntó “¿cuándo vienes?”.

¿Cómo le explicó Rodrigo Cuba a su hija que no podía verla?

“Sí, fueron 92 días. Fue duro porque fue de la noche a la mañana. Tuve que pensar qué le digo para que pueda entender que papá no pueda verla. No tuve contacto con ella. En las videollamadas, le decía que estaba de viaje para no generar una incertidumbre”, comentó Rodrigo Cuba en un inicio.

“Fue irónico porque yo me aventuré a decirle una fecha en la que regresaba (de viaje). (…) Me preguntó una vez: ‘¿Cuándo vienes?’ y yo me quedé pensando qué le digo. Se me ocurrió decirle: ‘En tu cumpleaños, yo voy a llegar para tu cumpleaños porque estoy de viaje trabajando. No sabía si realmente iba a llegar en su cumpleaños. El abogado me dijo que vamos a ver. He rezado cada día por eso. Gracias a Dios, pasó y hemos estado juntos”, agregó con la voz entrecortada.

