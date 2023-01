La tarde de este 10 de enero 2023, la modelo Alessia Rovegno tuvo su primera entrevista con el jurado del Miss Universo. Como se sabe, el resultado de la entrevista personal es el primer puntaje oficial del concurso de belleza, los 16 puntajes más altos clasifican a la segunda etapa del certamen.

En su cuenta de Instagram, nuestra Miss Perú se mostró segura y feliz tras esta importante reto y volvió a agradecer al público peruano por su apoyo.

¿Cómo le fue a Alessia Rovegno en su entrevista en el Miss Universo?

“Today was a big day! We had our interviews and tomorrow is the preliminary. I feel extremely happy and excited but mostly grateful with life and thankful for you. I have closely felt your support and excitement throughout these days.. THANK YOU. Ps: I can’t believe this is actually happening right now, time files. let’s make good use of it. (Hoy fue un gran día! Tuvimos nuestras entrevistas y mañana es la preliminar. Me siento extremadamente feliz y emocionada, pero sobre todo agradecida con la vida y con ustedes. He sentido de cerca su apoyo y su ilusión a lo largo de estos días. GRACIAS. PD: No puedo creer que esto esté sucediendo ahora mismo, el tiempo vuela, aprovechémoslo bien”, expresó Alessia en la publicación, la cual acompañó junto a una fotografía donde se ve el espectacular outfit que lució en la entrevista.

“Always remember “you are the author of your life story”, make it a good one (recuerda siempre “tú eres el autor de la historia de tu vida” , haz que sea una buena”, agregó en otra publicación junto a un video donde se le ve modelando.

¿Cómo votar por Alessia Rovegno?

Descarga la aplicación ‘Miss Universo’ en Play Store si cuentas con Android o App Store si tienes Apple.

Ingresa al aplicativo y haz click en la opción ‘Votar’, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de tu celular.

Busca a Perú con la foto de Alessia Rovegno, de acuerdo al orden alfabético por nombre de país.

Haz click en la estrella sobre la imagen de nuestra representante para otorgarle tu voto.

Fotos y Video: (Instagram/@alessiarovegno)

