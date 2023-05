Uno de los programas de noticia más importantes del país, “América Noticias: Primera Edición” hace unos días cumplió 30 años en el aire y a modo de conmemorar el trigésimo aniversario del noticiero, su conductora Verónica Linares compartió un conmovedor video en sus redes sociales en el que se pueden ver a ella y a Federico Salazar hace 30 años.

Primera Edición es uno de los noticieros que han acompañado a todos los peruanos desde los inicios de la década del los años 90´s. El público de dicha época recuerda con cariño los primeros años del programa, pues según mencionaron en redes sociales cada mañana antes de ir al colegio veían a Federico Salazar y Verónica Linares con los titulares.

¿Cuándo inició Primera Edición?

El programa de noticias Primera Edición comenzó un 17 de mayo en el año 1993 con los conductores Pablo Cateriano y Sol Carreño, sin embargo, cuatro meses después Cateriano fue reemplazado por Federico Salazar, quien hasta la actualidad sigue en panel informativo.

“ Recuerdo que me llamaron para el primer programa, me tuvieron sentado ahí esperando y supuestamente íbamos a hacer el pase a mitad de programa. Me hicieron pasar al set, me presentó, me saludé con Pablo, con Sol y chau. Se acabó ”, recordó Federico Salazar sobre su primera incursión.

Federico Salazar y Sol Carreño en Primera Edición 1993

Un formato más divertido

Primera Edición, fue un programa de noticias diferentes, pues a diferencia de otros espacios informativos marcaron un estilo propio al no ser tan rígidos con la noticas y con espacios a la “diversión”.

“ Probablemente a los 6 o 7 meses de iniciado se convierte en un informativo que tenía muchas partes de diversión ”, recordó Roberto Reátegui, productor general del programa.

Federico Salazar y Sol Carreño en Primera Edición hace 30 años

Verónica Linares agradece a “Primera Edición”

La actual compañera de Federico Salazar, Verónica Linares celebró los 30 años del programa y agradeció a su compañero en la conducción a la producción del noticiero por la oportunidad.

“Primera Edición está de aniversario. Cumple 30 años. Nunca me hubiera imaginando que yo iba a formar parte de este gran equipo en el 2003. Gracias Federico por tu paciencia. Gracias Roberto por enseñarme cada día . Gracias a ustedes por despertarse con nosotros cada mañana todo estos años. Gracias por dejarnos se parte de su familia ❤️”, escribió la periodista.

TE PUEDE INTERESAR