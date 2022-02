“Soy Georgina”, se estreno hace unos días en la plataforma de streaming Netflix, la historia sobre la vida de Georgina Rodríguez, actual pareja del astro del fútbol mundial Cristiano Ronaldo, ha generado mucha curiosidad ya que la influencer ha confesado en más de una oportunidad que “su vida cambió por completo” desde que comenzó una relación con CR7.

El documental que narra la vida de lujos de la influencer argentina- española se ha convertido rápidamente en uno de los favoritos del público. En este se cuenta detalles sobre su familia y cómo pasó de vivir en humildes condiciones a una mansión tras iniciar una relación con el deportista del Manchester United.

Los orígenes humildes de Georgina

A pesar de que su familia es de Murcia, Georgina y su hermana nacieron en Argentina, debido a que su padre tomó la decisión de viajar a Buenos Aires para poder trabajar.

La influencer que cuenta con más de 32 millones de seguidores en Instagram tuvo una infancia difícil debido a su situación económica. Por esta razón, la joven tuvo que trabajar desde muy pequeña para llevar dinero a su hogar.

Georgina trabajó como mesera en Jaca, municipio de España, niñera en Inglaterra y más. Pero tras mudarse a España, consiguió un puesto como asistente en un local de Gucci y fue aquí donde su vida cambió por completo ya que inesperadamente, Cristiano Ronaldo visitó esta tienda.

Cómo conoció a Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez conoció a CR7 a fines de 2016. “El día que conocí a Cristiano voy a trabajar, llego a Gucci y, cuando salgo de la tienda, veo aparecer a un hombre muy guapo. Me detuve y comencé a sentir cosquillas en el estómago y dije: ‘Pero oye, ¿qué me pasa?’. Días después, nos volvimos a ver en el evento de otra marca. Fue entonces cuando pudimos hablar en un ambiente relajado, fuera de mi entorno de trabajo. Fue amor a primera vista para ambos, fue un momento de ‘clic’”, reveló en su serie.

Después de varias salidas, mantuvieron su relación en secreto, sin embargo, no pudo ser posible ya que un paparazzi los captó paseando por Disney París.

Una familia con Cristiano Ronaldo

La modelo Georgina Rodríguez nunca ocultó su pasado humilde a Cristiano Ronaldo, y confesó que sí le fue difícil asimilar tantos lujos. “De camino al trabajo llegaba en autobús y Ronaldo me buscaba en un Bugatti de 2 millones de dólares. Pasé de vender artículos de lujo a lucirlos en la alfombra roja. Tengo millones de seguidores y soy la mujer del hombre más seguido del mundo”, dijo.

Lo que más llamó la atención del futbolista fue la relación que Georgina con su primer hijo, Cristiano Jr. Esa familiaridad es lo que buscaba el deportista y lo encontró con la argentina.

“Ni Cristiano ni yo consideramos que Alana sea mi única hija. Mis hijos son los cuatro y los cuatro me llaman mamá. Lo que pasa es que en Internet se publican muchas cosas que no son verdad. Eso es simplemente una cosa más que la gente no sabe”, agregó.

Como se sabe, la pareja también tiene a Mateo y Eva, niños que nacieron de un vientre subrogado y a su primera hija en común, Alana.

Ahora, Ronaldo y Rodríguez esperan la llegada de gemelos. La pareja anunció que Rodríguez estaba embarazada en octubre de 2021.

