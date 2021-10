Alejandro Speitzer y Ester Expósito se convirtieron en una de las parejas más populares en el mundo del entretenimiento, pues además de gritar su amor a los cuatro vientos, no se cansaban de demostrar lo que sentían el uno por el otro en sus redes sociales; sin embargo, aquel romance que parecía sólido, de un momento a otro llegó a su fin.

Los rumores de la ruptura llegaron en junio de este 2021 cuando ambos actores asistieron por separado a un evento importante en Milán, Italia. En aquella oportunidad, los dos se mostraron ante el público y compartieron fotos y videos de la ceremonia, pero ninguno de ellos evidenció material junto al otro, algo que siempre hacían desde el inicio de su relación. Semanas después, se confirmó el rompimiento.

Debido a que ninguno se pronunció oficialmente respecto a la separación, muchos se preguntan qué llevó a la española y al mexicano tomar rumbos diferentes, sobre todo cuando un medio publicó que el carácter y forma de ser del protagonista de “Oscuro deseo” habría provocado el fin, lo que hace pensar que la ruptura acabó de la peor manera. ¿Qué tan cierto es esto? A continuación, respondemos esta interrogante.

En esta imagen del 5 de mayo de 2020, los actores se lucían muy enamorados (Foto: Alejandro Speitzer / Instagram)

¿REALMENTE ALEJANDRO SPEITZER Y ESTER EXPÓSITO SE SEPARARON EN MALOS TÉRMINOS?

Aprovechando la gala de los VIII Premios Platino que se celebraron en Madrid, España, el pasado domingo 3 de octubre, donde los histriones estuvieron presentes, la prensa no desaprovechó la oportunidad para hacerle las consultas sobre cómo culminó su romance y si estás llegó a su fin tan mal como algunos aseguran.

El actor Alejandro Speitzer negó que su relación con Ester Expósito haya culminado en malos términos. “No, [terminamos] muy bien. ¡Qué pena que ninguno ganáramos [en la premiación] caray!, pero muy contento; y sí, vendrán muchas más nominaciones para ella, espero también para mí, a ver qué [pasa]”.

Asimismo, contó que en la gala se sentaron casi uno frente a otro y espera que a la protagonista de “Élite” le vaya bien en todo aspecto de su vida.

En otro momento, el mexicano mencionó que no tendría ningún inconveniente si su expareja inicia un romance. “¡Claro!, ¿cómo no me voy a alegrar [si comienza un noviazgo]?, si hay un cariño qué”, manifestó.

La pareja se conoció a mediados de 2019 cuando fueron convocados por Manolo Caro para que sean parte del elenco principal de su nuevo proyecto para Netflix (Foto: Alejandro Speitzer / Instagram)

¿QUIÉN ES ALEJANDRO SPEITZER?

Alejandro Speitzer nació el 31 de mayo de 1995 en Culiacán, Sinaloa. Inició su carrera desde niño, pasó de ser un ícono de las telenovelas infantiles de Televisa, a ser un sex symbol aclamado por el público.

Comenzó su carrera en el mundo de la actuaión cuando tenía 5 años. Fue parte del elenco infantil de “Plaza Sésamo” y luego participó en su primer protagónico en la serie “Rayito de Luz” (2000). Un año después participó en la telenovela “Aventuras en el tiempo”, para el 2002 formó parte de “Cómplices al rescate”, interpretando a Felipe. También tuvo una participación especial en “La Familia Peluche”. Protagonizó “Amy, la niña de la mochila azul”.

El actor fue creciendo y dejó atrás los melodramas para asumir nuevos proyectos. Comenzó a participar en series de televisión de Telemundo como “Señora Acero”, “El chema”, “Guerra de ídolos” y “La reina del sur”. Más tarde llegaría su primera serie de Netflix, “El club” y luego siguió con “Oscuro deseo”, para después hacerlo en “Alguien tiene que morir”, entre muchas más.

El actor se inició desde temprana edad en el mundo de la actuación (Foto: Alejandro Speitzer / Instagram)

¿QUIÉN ES ESTER EXPÓSITO?

Ester Expósito nació en España el 26 de enero de 2000. Se interesó por el mundo artístico desde muy pequeña y cuando terminó sus estudios a los 16 años, realizó cursos de interpretación. Ha ganado Premios de Teatro de Madrid en la categoría de Mejor Actriz en 2013 y 2015, por su papel en microteatro Woman en Red (2015).

Debutó en la pantalla en 2016 en la serie “Vis a vis”, ese mismo año apareció en el documental “Centro médico”. Pero su papel recurrente llegó con “Estoy vivo” (2017). Obtuvo fama internacional al integrar cuando participó en la serie de Netflix “Élite”, lo que la llevaron a ser llamada para dos películas distribuidas por la misma plataforma de streaming: “Cuando los ángeles duermen” y “Tu hijo”.

Su carrera despegó más y estuvo en “La caza”, “Monteperdido”, “Alguien tiene que morir”, “Veneno” y “Mamá o papá”. En agosto de 2021, se anunció su colaboración en la película “Rainbow”.