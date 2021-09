El pasado martes 21 de septiembre, Elías Montalvo sufrió una aparatosa caída desde una considerable altura mientras participaba de un reto en el programa “Esto es guerra”. Tras lo sucedido, América Televisión compartió un comunicado sobre la salud del ‘guerrero’.

A través de sus redes sociales, América Televisión publicó una misiva en la que lamenta los hechos ocurridos en el programa “Esto es guerra” y reafirma su compromiso con la “seguridad y el bienestar de nuestros colaboradores”.

“América Televisión lamenta profundamente lo ocurrido en el programa ‘Esto es guerra’, que produce ProTV para América. A esta hora (más de la 1 a.m.), y después de varios exámenes, se nos ha informado que el sr. Montalvo sufre solo de contusiones leves y sería dado de alta esta misma noche”, empieza el comunicado.

“En América Televisión estamos plenamente comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros colaboradores e invitados y hoy, junto al equipo de producción haremos una minuciosa revisión para determinar las causas de lo ocurrido y, sobre todo, evitar que se repitan situación como esta en el futuro”, añadió la carta.

ELÍAS MONTALVO SE PRONUNCIA

Tras su aparatosa caída desde una altura de 40 metros durante un juego en “Esto es guerra”, el chico reality Elías Montalvo reapareció en sus redes sociales y envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.

“¿Cómo están amigos? Hago esta historia para decirles que me encuentro estable, gracias a Dios. Tengo un angelito de la guarda que me cuida mucho siempre y quiero contarles que el doctor me acaba de decir que los resultados son positivos”, señaló inicialmente.

“No tengo ninguna fractura, me tomaron tomografías, radiografías en el pie, en las piernas, en la columna, en todos sitios y estoy bien, simplemente ha sido un golpe en el pie izquierdo lo cual me vendaron, el otro pie está bien”, agregó.

