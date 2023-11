Robert Muñoz encontró el amor al lado de Andrea Fonseca. La pareja vivió duros momentos en Estados Unidos y la adversidad los hizo más fuertes. Esta vez, el popular “Clavito” nos habla de su relación, del fútbol y hasta si volvería a postular al Congreso.

- ¿Qué tal el sueño americano?

Estuve tres años y ocho meses. En términos generales fue muy interesante, puesto que nosotros empezamos a grabar nuestro último álbum allá, en Los Ángeles y empecé a tener acogida y hemos venido a promocionarlo. Al principio, como a todos, costó sobrevivir a la adversidad y frente a la pandemia, más los artistas, al no haber eventos. Gracias a Dios soy jubilado de la Policía y recibo una pensión y teníamos ingresos de Apdayc, Sony por las regalías y también de nuestros ahorros, pero siempre con incertidumbre de saber si volveríamos a la música.

- ¿Qué cachuelos hacías para vivir?

En sí, casi de todo. Por suerte estuve alojado en la casa de un amigo, porque para alquilar pedían ciertos requisitos y tocaba ganarse el corazón del dueño de la casa. Fue difícil porque en pandemia nadie quería abrirte las puertas. Luego nos fuimos de Filadelfia hasta California y alquilamos un cuartito de 800 dólares mensuales, pero con baño compartido. Uno tenía que ponerse fuerte y seguir para adelante.

- ¿Cómo va la relación con Andrea Fonseca?

Espectacular. La pandemia nos unió más, nos hizo más fuertes. Creo que éramos dos personas solas, tristes y abandonadas. No teníamos familiares allá (EE.UU) y nos tuvimos que acomodar y adaptar a la adversidad, a la cultura, a la comida. Estoy feliz de haber rehecho mi vida con ella.

- Tras varias infidelidades, ¿es el amor de tu vida?

Me levantó luego del problema que tuve con mi expareja que me fui infiel y que no vale recordar. Se llevaron todo, no me dejaron casi nada. También tuve otra expareja que falleció en un accidente, pero esa noche salía con otra persona. Con Andrea salí casado del Perú, tenemos una hijita y fue Miss Perú USA 2023.

- ¿Y cómo la enamoraste?

Éramos compañeros de trabajo, ella entró a trabajar y me vio derrotado y se solidarizó con mi dolor y de a poco conversando, creo que empezamos a conocernos más. Así fue perfecto.

- ¿Y volverán a radicar a Estados Unidos?

Eso todavía lo estamos evaluando, porque nosotros hemos venido por nuestra nueva producción, el lanzamiento de tres temas nuevos en las plataformas y tenemos buena aceptación. No se olvidaron de nosotros. Será un álbum de 10 canciones y que estará completo para mediados de mayo.

- ¿Tienes temor de ser blanco de extorsionadores?

Como todo el mundo, pues no solo a los artistas, también a los que asisten. No es solo el cantante, también a los trabajadores que hay detrás de uno, son como 50 familias. Además, están los vendedores de comida en un concierto, de CDs o la cantina, cigarros, el de las banderolas. No se dan cuenta que los músicos hemos sufrido en la pandemia y ahora tenemos que suspender los eventos por extorsión.

- ¿Volverías a postular al Congreso?

No tengo intenciones de ser político, porque a mí prácticamente me invitaron y el motivo que me hizo aceptar es simple y llanamente que si puedo hacer algo por mi país con lo que he aprendido y aportar lo voy a hacer. Fui policía 26 años, estuve en la Fuerza Aérea dos años, tengo maestría y doctorado. Si todo eso sirve para servir a mi país, encantado, pero no es que me esté muriendo de entrar al Congreso para algún fin o ventaja.

- ¿Consideras que hay mucha corrupción?

En todos los niveles. Si no hubiera corrupción mejoraría el país, hasta la seguridad. Con el dinero se hace el 100 % de obras, pero hoy la plata es para corromper. Pensaron que al entrar la izquierda se iba a hacer cosas, pero ahora el Perú está peor y algunos con pinta de “yo no fui”. Por más humilde profesión que tengan, con honestidad y cero corrupción pueden contribuir más a un país que muchos más actos.

- ¿Qué opinas de la selección?

Te hablo como empresario, acá los resultados mandan y si no está funcionando la administración, junto con el entrenador con la selección, se debe hacer algo y sin interesar quién está en la cabeza, si cae bien o mal.

- ¿Los jugadores ya cumplieron su ciclo?

Yo pienso que más bien están aportando bastante. Los he visto que están dando más. Lo digo como un mortal, no como un jugador.

- ¿Hincha de qué equipo?

De Cristal.

- ¿Y qué opinas del apagón en Matute?

Está mal, es falta de respeto al fútbol más que a tu rival; puedes ocasionar hasta una muerte, porque la gente entra en pánico.