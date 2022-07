Valeria Florez y Andrea Arana, conductoras de ‘Un Día en el Mall’ arremetieron contra el popular ‘Don Gato’, Jorge Cuba, quien viene lanzando indirectas contra su exnuera Melissa Paredes en sus redes sociales. El padre del futbolista Rodrigo Cuba fue denunciado por la modelo por presunta violencia psicológica.

Las presentadoras de Willax TV expresaron toda su indignación contra el padre del integrante del Boys pues aseguran que este solo está metiendo más leña al fuego.

“A mí me desespera que utilicen versículos de la Biblia, que estén citando pasajes bíblicos para estar soltando su veneno en redes sociales. Para empezar, esta situación es bastante complicada para la nieta de este señor”, expresó Andrea Arana muy furiosa.

“Si el Poder Judicial le está indicando a ambos padres que no expongan a su pequeña, por qué este señor sigue metiéndole más leña al fuego, lo único que hace es incentivar los comentarios, las polémicas, los titulares”, agregó.

Por su parte, Valeria Florez increpó al ‘Gato’ porque no hace nada para que su padre deje de atacar a la madre de su hija. “No entiendo cómo Rodrigo no le pone el parche a su papá y le dice ‘ya basta’. Él no es un personaje público así que se abstenga de estar publicando este tipo de cosas que al final dejan mal parado a su hijo”, comentó.

